كشفت مصادر حكومية لـ «عكاظ»، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لم يبحث خلال لقاء المنسّق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك أمس(الإثنين)، قضية انسحاب القوات الأمريكية من العراق.وأفادت المصادر بأن الملف الوحيد الذي لم يبحث خلال اللقاء هو الملف العسكري، وأن اللقاء تناول مجمل العلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتنميتها على مختلف الصعد والمجالات، بما يخدم مصالح الشعبين.وأعلن السوداني توجه حكومته لفتح آفاق التعاون مع البلدان الصديقة والشقيقة، بما يؤمن مصالح الشعب العراقي، مؤكداً قدرة القوات الأمنية العراقية على مواجهة الإرهاب وتثبيت الاستقرار.من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي دعم بلاده لإنجاح الحكومة الحالية، واستمرار الولايات المتحدة في تقديم المشورة للقوات العراقية في قتالها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، مجدداً التزام الإدارة الأمريكية باتفاقية الإطار الاستراتيجي، ودعم إصلاحات الحكومة العراقية في مجال الطاقة والبُنية التحتية ومواجهة التغيرات المناخية. ونقل ماكغورك ترحيب بلاده بمخرجات مؤتمر «بغداد2»، وجهود تنمية مشاريع البنى التحتية المشتركة بين العراق ومحيطه، وترحيبها بالزيارة المرتقبة لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى واشنطن لعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.