لخّص نائب وزير الصناعة لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر أبرز المحاور التي ناقشتها جلسات مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الثانية. وقال المديفر لـ«عكاظ»: «المؤتمر كان ذا قسمين: قسم الاجتماع الوزاري، الذي انعقد الأربعاء، وقسم المؤتمر الذي انعقد الخميس، وكان هناك تركيز في الاجتماع الوزاري على المنطقة التي تمتد من أفريقيا إلى وسط آسيا وغربها، وهذه المنطقة الكبيرة تضم 79 دولة وتشكل 41% من دول العالم وبها 43% من سكان العالم، كما أنها تشكل 30% من مساحة العالم، وتمت مناقشة كيفية تطورها لتلبي الطلب المتزايد على المعادن في العالم». وأفاد بأنه إضافة للمحاور المذكورة كان هناك تركيز على المعادن الخضراء في السعودية خصوصا والمنطقة كذلك.

وأشار المديفر إلى أنه تمت مناقشة كيفية أن يكون التعدين مساهماً اجتماعياً وبيئياً وملتزماً بأن يستخدم التعدين المستقبلي الأدوات والتقنيات الحديثة بحيث يكون مقبولاً مجتمعياً وآمناً بيئياً ويطور المجتمعات التي حوله.