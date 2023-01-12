نقل أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله- إلى شيخ شمل قبيلة المكارمة علي بن حاسن المكرمي وأبناء القبيلة، في وفاة أحمد بن علي الجمالي المكرمي، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.وأعرب الأمير جلوي بن عبدالعزيز، لدى تقديمه واجب العزاء أمس (الأربعاء)، عن تعازيه لذوي المتوفى وأفراد القبيلة كافة، وأن يلهمهم المولى الصبر والسلوان وحسن العزاء.