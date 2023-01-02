يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بوتيرة متسارعة، مشاريعه ومبادراته التنموية في أنحاء الجمهورية اليمنية؛ للإسهام في تحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين ورفع كفاءة القطاعات الحيوية والأساسية، مما يعود أثره على الشعب اليمني بشكل ملموس، ويتضح ذلك عبر مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن خلال العام المنصرم ومن خلال رحلة عطاء مستمرة نفذ خلالها مشاريع وبرامج تنموية في قطاعات مختلفة في اليمن الشقيق بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

ولا زال البرنامج يواصل تنفيذ المشاريع والبرامج التي تتناسب مع أهم احتياجات الشعب اليمني بدعم واهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج محمد آل جابر.

مشاريع وبرامج 2022

ومن أهم المشاريع والبرامج التي نفذت في العام 2022

- توقيع اتفاقية مساهمة ثلاثية لتنفيذ مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة.

- تدشين تقرير «تقييم أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي» بالشراكة بين «UNDP» والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

- تدشين أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق هيجة العبد في تعز.

- افتتاح مركز العمليات والعناية المركزة في المهرة.

- إطلاق برنامج بناء قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.

- افتتاح مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي في المهرة.

- توقيع مذكرة تعاون مشترك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

- الإعلان عن تقديم حزمة مشاريع حيوية لليمن ممثلةً بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

- وصول الدفعة الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.

- وصول الدفعة الثانية من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة.

- توقيع اتفاقية مشتركة لتمكين المعلمين والمعلمات في اليمن من الحصول على الشهادة الدولية المهنية في التدريس IPCT.

- توقيع اتفاق لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل في اليمن برعاية المملكة.

- وصول منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى حضرموت.

- وصول منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى المهرة.

- تسليم 150 مسكنا بعد إعادة تأهيلها للأسر المستفيدة في محافظة عدن.

- رعاية احتفال أسبوع ذوي الإعاقة في محافظة المهرة.

توقيع مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام.

- تسليم المدرسة النموذجية الجديدة في محافظة تعز.

- تدريب 150 شخصا من الكوادر العاملة في مشروع مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية في المهرة.

- اختتام برنامج «بناء المستقبل للشباب اليمني» بتخريج ٦٨٧ شابا وشابة في محافظة عدن.

- تدشين مشروع الخط الناقل بمحافظة المهرة.

- تدشين المرحلة الأولى من مشروع توفير مياه الشرب بالطاقة الشمسية.

- الاحتفاء بيوم اللغة بمشاركة اليونسكو.

- استلام نسخة من استراتجية المكتب القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- جولة لمجموعة من صناديق التنمية الخليجية والعربية.

- توقيع عدد من الاتفاقيات ضمن مشروع استخدام الطاقة المتجددة لتحسين جودة الحياة في اليمن.

- ورشة عمل بناء وتنمية قدرات المؤسسات اليمنية بمشاركة 8 منظمات دولية وأممية.

- تدشين مشروع ترميم قصر سيئون في محافظة حضرموت.

- تسليم مشروع مستشفى عدن العام إلى الشركة المشغلة للمشروع.

- عقد دورات تدريبية للمهندسين الميدانيين لمنظومات الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب.

وضع حجر الأساس لإنشاء مدرسة في شبوة.

- وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مدرسة علوي نجيب للتعليم الأساسي والثانوي بمحافظة أبين.

- وضع حجر أساس مشروع إنشاء مدرسة محمد نجيب للتعليم الأساسي والثانوي في لحج.

- عقد ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

- انطلاق البرنامج المهني في المعهد التقني الصناعي لتدريب 200 شاب وشابة.