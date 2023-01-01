قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 8 آخرون في انفجار استهدف نقطة تفتيش للشرطة بالقرب من مطار العاصمة الأفغانية كابول. وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في طالبان عبدالنافع تكور أن انفجارا وقع صباح اليوم (الأحد)، عند مدخل المطار العسكري، وخلّف عددا من القتلى والجرحى، مؤكداً أن التحقيقات جارية لمعرفة التفاصيل.ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن وزارة الداخلية الأفغانية تأكيدها وقوع الانفجار قرب مطار كابول وسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى دون تحديد الأعداد. وحدد سكان من العاصمة مكان الانفجار بأنه على بعد 80 مترا من مطار كابول، وهو الشارع الذي يقع فيه مقر وزارة الداخلية.وقالت سلطات طالبان إن الوضع الأمني تحسن منذ عودتها إلى السلطة في شهر أغسطس 2021، لكن عشرات الانفجارات والهجمات وقعت، وتبنى العديد منها تنظيم الدولة الإسلامية.وأصيب خمسة صينيين الشهر الماضي بجروح عندما اقتحم مسلحون فندقا يرتاده رجال أعمال صينيون في كابول. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم، فيما قتل وجرح مئات الأشخاص، من بينهم أفراد من أقليات في هجمات في أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة.