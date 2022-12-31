أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن معظم مناطق بلادِه تعاني من انقطاع الكهرباء وسط انخفاض كبير في درجات الحرارة بعد الهجمات الصاروخية التي استهدفت جميع أنحاء البلاد. وأكد صعوبة الوضع في جبهات باخموت وسوليدار شمال دونيتسك، لافتاً إلى أن القوات الروسية تسعى إلى الاستيلاء على منطقة دونيتسك قبل حلول العام الجديد. ولفتت مصادر ميدانية في أوكرانيا إلى أن طائرات مسيرة قصفت مواقع في العاصمة كييف فجر الجمعة، وسمع دوي انفجارات عدة، فيما أطلقت المضادات الجوية لصد الهجوم. وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة في خيرسون في الساعات الأولى من صباح اليوم وسط أنباء عن سماع دوي 3 انفجارات على الأقل.فيما عقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ قمة عبر الفيديو، (الجمعة)، ناقشا خلالها العلاقات الثنائية. وأكد بوتين خلال كلمته أن التعاون الروسي الصيني يزداد كعامل استقرار على الساحة الدولية. وقال إن التعاون العسكري مع بكين مهم لتعزيز الأمن الإقليمي، لافتاً إلى العزم على تطويره مستقبلاً.وفي رد استمر نحو دقيقتين، قال الرئيس الصيني إن الصين مستعدة لزيادة التعاون الاستراتيجي مع روسيا على خلفية ما وصفه بالوضع الصعب في العالم بأسره. وأبلغ شي بوتين أن الطريق إلى محادثات السلام بشأن أوكرانيا لن يكون سهلا وأن الصين ستواصل التمسك «بموقفها الموضوعي والعادل» بشأن هذه القضية.