أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظامي الإقامة ووثائق السفر تتيح للمواطن إصدار جواز السفر خلال 24 ساعة.

ووفقاً للتعديلات التي نشرتها صحيفة أم القرى، الجمعة، وافق المجلس على إضافة فقرة إلى المادة الثانية عشرة من نظام وثائق السفر تتيح إصدار أو تجديد جواز السفر خلال 24 ساعة مقابل رسم قدره 500 ريال. ونص التعديل على أن وزارة الداخلية ستضع الآلية والضوابط اللازمة للقرار الجديد.

ونصت التعديلات الجديدة على أن يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين بحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً. ويكون 500 ريال لعدة سفرات لمدة 3 أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي إذا كان المقيم داخل المملكة، وفي حال كان خارج المملكة يكون رسم الشهر الإضافي مضاعفاً.

وشملت التعديلات على نظام الإقامة تجديد رخصة الإقامة لمرافقي العامل الأجنبي والعمالة المنزلية برسم مضاعف عمّا يُحصّل إذا كانوا داخل المملكة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية.