تسجل المملكة حضوراً قوياً وفاعلاً في المشهد الإنساني من خلال وقوفها الدائم مع الدول والشعوب الشقيقة والصديقة أثناء الأزمات أو الكوارث الطبيعية انطلاقاً من قيمها الراسخة ونهجها الذي دأبت عليه منذ عقود طويلة لتؤكد على الدوام بأنها الرائدة في مجال العمل الإغاثي والإنساني. ويمكن القول إن هذا الدور زاد تأثيره على الخارطة الدولية عندما تأسس مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية في العام 2015، إيذانا بمرحلة جديدة من العطاء الإنساني في مختلف صوره.

في الوقت نفسه، أحدث التعاون الاستراتيجي بين الخطوط السعودية للشحن ومركز الملك سلمان للإغاثة نجاحات متواصلة، ومن ضمن ذلك الحملات الإغاثية العاجلة دشنها المركز التي قام بتدشينها لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً بمختلف أنواع المساعدات الضرورية للحياة من مواد غذائية وإيوائية وخيام ونحوها، استطاع أسطول الشحن نقلها وإيصالها في مهمات اتسمت بالسرعة والفعالية، استجابة للتوجيهات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، لتزويد الدول المحتاجة بالمعونات الإنسانية العاجلة. فقد تمكنت «السعودية للشحن» نظير قدراتها اللوجستية من إنجاز العديد من الجسور الإغاثية، مجسدة بذلك أكثر الأدوار فعالية وتنسيقاً مع مركز الملك سلمان للإغاثة، وهي الناقل الوطني التجاري لمختلف السلع والبضائع، فإلى جانب نشاطها المحوري في دعم عمليات التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم، فإنها وطوال عقود من الزمن كانت طائراتها المزودة بأطنان المعونات الانسانية والإغاثية الأكثر تحليقاً في سماء العمل الإغاثي وفي مقدمة صّناع الأمل داخل المجتمعات الأشد احتياجاً، في مشهد يجسد البعد الإنساني الثابت في نهج وسياسة المملكة.

ننسق أعمالنا

يؤكد نائب الرئيس للشؤون التجارية مروان نيازي، أن «السعودية للشحن» تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة تتمثل في المحافظة على الالتزام بتقديم خدمات شحن نوعية في الجانب الإنساني، بما في ذلك المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة، من خلال الاستجابة الفورية مع التوجيهات الكريمة لنقل تلك المساعدات، بما يضمن إيصال المعونات في وقتها وتسليمها لمستحقيها من قبل فريق المركز، مشيرا إلى العديد من الإجراءات التي تتخذها «السعودية للشحن» على صعيد العمليات وجدولة الرحلات، لتعزيز دور المركز وتفعيل مهماته الإغاثية، بما يضمن إنجاز الجسور الجوية ونقل الشحنات الإنسانية والمساعدات وفق أعلى درجات التنسيق والالتزام، لافتا إلى أن الشركة نقلت بين عامي 2021 و2022 أكثر من 1.078.000 كيلوغرام من المساعدات الاغاثية والإنسانية.

ولفت نيازي إلى أن الحملة الاغاثية في سبتمبر الماضي التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لمساعدة متضرري الفيضانات في جمهورية باكستان الإسلامية، من المهمات النوعية التي أنجزتها «السعودية للشحن» بالتعاون مع المركز قياساً بعدد الرحلات الذي وصل إلى 10 رحلات مباشرة إلى كراتشي، تم من خلالها نقل أكثر من 460 طناً من المعونات والمساعدات العاجلة ضمن الحملة السعودية الشعبية التي أطلقها المركز.

ونوّه نيازي بحجم المبادرات الإنسانية والمشاريع التي يقدمها المركز في جوانب عديدة، مثل دعم الأمن الغذائي والصحي وبرامج التعليم والتنمية وغيرها. وقال: نشعر بحجم المسؤولية تجاه أنشطة ومبادرات مركز الملك سلمان للإغاثة لمواكبة تطلعاته وأهدافه، كونه يمثل المظلة الرسمية للأعمال الإنسانية والإغاثية الخارجية للمملكة.