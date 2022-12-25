وسط الأزمات والحروب التي تعصف بالعالم، لم يفوت عدد من القادة فرصة الاحتفال بالكريسماس. واحتفل قادة العالم أو بعثوا برسائل تهنئة في هذا اليوم ، بتعابير مختلفة حملت شحنة إيجابية، وتفاؤلا لعام جديد يكمن أن يصمت فيه صوت الرصاص..واحتفل العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث بأول عيد ميلاد منذ اعتلائه العرش، ونشر مقطع فيديو ظهر فيه وزوجته الملكة كاميليا، مع آخرين للتهنئة بيوم الكريسماس.فيما اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن الاحتفال بطريقة خاصة، وظهر مع زوجته جيل بايدن وهما يضعان اللمسات الأخيرة على شجرة عيد الميلاد، وزينة الكريسماس.وكتب على حسابه بموقع تويتر معلقا على الصورة: «فقط بضع لمسات نهائية! أتمنى أن تحظى أنت وأحباءك بليلة عيد الميلاد الرائعة».ونشر المستشار الألماني أولاف شولتز نشر على حسابه صورة لشجرة الميلاد المزينة، وكتب: «نتمنى لمجتمعنا التماسك؛ خاصة بعد هذا العام الصعب. أتمنى للجميع عطلة سعيدة مع العائلة والأصدقاء. وأود أن أشكر كل من يعمل بشكل احترافي هذه الأيام».أما رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو فقد اختار الظهور في مقطع فيديو يهنئ فيه الكنديين بالمناسبة، وظهر أمام شجرة عيد الميلاد، متحدثا بالصوت والصورة.وصاحب الفيديو المنشور على حساب ترودو بموقع «تويتر»، تعليق يقول «عيد ميلاد مجيد! مثل ملايين الكنديين، فإن عائلتي متحمسة للتجمع حول شجرة عيد الميلاد وقضاء بعض الوقت الجيد معًا. وبينما نتطلع إلى العام الجديد نتمنى لكم أيضا السعادة والصحة والحب والسلام».وفي روما، ظهرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام شجرة عيد الميلاد مزينة، في صورة معتمرة قبعة بيضاء، ينسدل تحتها شعرها الأشقر، مكتفية بتغريدة قصيرة: «أتمنى لكم ليلة عيد ميلاد سعيدة وسلمية».وفضل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاحتفال بالكريسماس مع موظفي المملكة المتحدة حول العالم، الذين يعملون في هذا اليوم الخاص، عبر الاتصال المفاجئ بهم، وتهنئتهم بيوم الكريسماس.وكتب سوناك على حسابه بتويتر: «إلى جميع البريطانيين الذين يعملون خلال عيد الميلاد، شكرًا لكم. سواء كنتم في مقديشو أو ميلتون كينز، أنا شخصياً ممتن لتضحياتكم».