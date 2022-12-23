أوقفت الشرطة الفرنسية مشتبهاً به في إطلاق النار الذي أسفر عن سقوط قتيلين وإصابة 6 آخرين في باريس. وقال مصدر في الشرطة، اليوم (الجمعة)، إنه تم توقيف رجل مشتبه بتورطه في الحادثة. ودعت الشرطة إلى إخلاء المنطقة حيث وقع إطلاق النار. وأعلنت شبكة تلفزيون بي.إف.أم الفرنسية إصابة 6 أشخاص جراء إطلاق أعيرة نارية في منطقة بوسط العاصمة الفرنسية.من جانبها، نقلت شبكة «بي إف إم» المحلية عن مصادر متطابقة قولها إن رجلا أطلق عدة أعيرة نارية قرب مركز كردي يقع في شارع دينغين بالدائرة العاشرة للعاصمة. وأسفر إطلاق النار عن قتيلين وإصابة آخرين، وفق المصادر نفسها. ونقلت الشبكة عن شاهد عيان -فضل عدم نشر هويته- قوله إن شخصا أطلق من 7 إلى 8 أعيرة نارية في الشارع. وأضاف أن «الحادثة أثارت ذعرا كبيرا، وبقينا محبوسين في الداخل». واعتُقل مطلق النار وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاما، فيما لا تزال دوافعه غير معروفة حتى الآن. وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار على تويتر: «وقع هجوم مسلح. شكرا لقوات الأمن على تحركها السريع... قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة».