تنظم، شركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات النسخة الثامنة من معرض الورق العالمي بيبر ون شو paper One show في الفترة من ٢١ الى ٢٣ فبراير ٢٠٢٣، بمشاركة 120 شركة جاءوا من 24 دولة في مركز معارض إكسبو الشارقة بدولة الإمارات العربية، الذي يتيح للزوّار اكتشاف أحدث اتجاهات السوق والتواصل مع كبريات الشركات الرائدة، ومشاهدة مجموعة واسعة من المنتجات والعلامات التجارية في مكان واحد.

وصرح، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات أن الفعاليات والمؤتمرات التي تنعقد على هامش المعرض سوف تساهم في نهضة وتنمية وتطور هذه الصناعة الحيوية والهامة بشكل متسارع في منطقتي الخليج والشرق الأوسط التي تشهد بالفعل تطورا كبيرا وملحوظا، بينما تتباطأ في معظم الدول الأوربية بسبب تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية التي نتج عنها انقطاع إمداد الغاز عن بعض المصانع العالمية.

وأضاف، أن الدورة الحالية من معرض الورق العالمي بيبر ون شو paper One show تتزامن ولأول مرة مع الفعاليات العالمية لأسبوع اللب MENA pulp week -Dubai التي تنظمها أيضا شركة الفرات للمعارض والمؤتمرات وتستضيفها مدينة دبي هذا العام ولأول مرة بدلا من لندن وفانكوفر وغيرها من البلدان التي كانت تستضيف هذا الحدث الصناعي الهام سنويا.

وتشهد الفعاليات عددا من اجتماعات ولقاءات رجال الأعمال من أصحاب مصانع وتجار مادة اللب التي تعتبر المادة الأساسية في هذه الصناعة مع نخبة من كبار مصنعي الورق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المهتمين من أصحاب مصانع الرول، وكبار منتجي فوط الأطفال، والموردين.

وتوقع، الفقاس أن يزيد عدد زوار المعرض هذا العام عن أعداد الزوار في نسخته السابقة والتي تجاوز عددها تسعة آلاف (9000) زائر من 98 دولة ولهذا تم زيادة عدد الصالات هذا العام حيث تم تخصيص صالتين صالة (1) وصالة (3) بمساحة تزيد عن ٩ الاف متر مربع لتحتضن أجنحة ١٢٠ شركة عالمية ينتمون ل ٢٤ دولة منها: دولة الإمارات العربية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان – جمهورية مصر العربية، الجمهورية اللبنانية.... الخ.

وأشار، المهندس طارق الفقاس الرئيس التنفيذي لشركة «الفرات» للمعارض والمؤتمرات إلى أن

المعرض في دورته الثامنة والذي يستمر لمدة ثلاثة (3) أيام يتميز برعاية رئيسية من الشركة السعودية لصناعة الورق، الشركة الرائدة في مجال تصنيع الورق الصحي على مستوى دول الخليج والتي تعد قاطرة هذه الصناعة الحيوية في كل من المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن شركة «الفرات»للمعارض والمؤتمرات سبق لها أن قامت بتنظيم سبع (7) نسخ من معرض الورق العالمي بيبر ون شو paper One show لاقت جميعها نجاحا وإقبالا هائلا وتميزت بالحضور المكثف، والزخم الكبير، والتنوع التقني والصناعي والتطور الذي تشهده صناعة الورق العربية والعالمية عاما بعد آخر.