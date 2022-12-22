حققت شركة «أدير العقارية» نجاحًا استثنائيًا خلال المزاد العلني الذي نظمته اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022م في قاعة نيارة للاحتفالات والمؤتمرات؛ لبيع أرض «ألماسة» إحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في الرياض بقيمة مالية إجمالية بلغت 695,288,230 ريال.

ولفت المزاد أنظار كبار المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال الذين يطمحون لاقتناص «أرض ألماسة» التي تتميز ببهاء موقعها ورفعة مكانتها، حيث شهد المزاد حضورًا لافتًا، وتنافسية كُبرى بين المُشاركين للتفرد بامتلاك هذه الجوهرة النادرة التي تتبوأ أهم المواقع الاستراتيجية في قلب عاصمة البلاد، وتعتبر واحدة من أندر جواهر الاستثمار العقاري التي يتشكل فيها المستقبل الجميل، والغد الواعد، لمن حظي بتملكها.

من جانبه أشار متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية؛ إلى أن الحضور النوعي الذي شهده مزاد أرض «ألماسة» والتنافسية التي شهدها، تؤكد من جديد أن شركة أدير العقارية تحرص كل الحرص على تلبية تطلعات عملائها من خلال توفير أهم الفرص الاستثمارية التي تتمتع بمقومات فريدة لتساهم في تعزيز استثماراتهم وتنمية أعمالهم.

ولفت «آل سعد» إلى أن نجاح المزاد يعود بعد فضل الله وتوفيقه؛ إلى فخامة هذه الفُرصة النادرة، وإلى التحضير الممُيز الذي سبق المزاد من قبل فريق عمل شركة «أدير العقارية» الذي قاد عمليات تنظيم المزاد والتسويق لأرض ألماسة باحترافية عالية، مُتبعًا أحدث أساليب التسويق العقاري، بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق، ووجود عوامل مساعدة تتفرد بها شركة «أدير العقارية» أهمها وجود علاقات استراتيجية وطيدة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين، الذين يثقون بما تقدمه لهم شركتنا من فرص عقارية متميزة. كل تلك العوامل ساهمت بتنظيم مزاد نموذجي فريد من نوعه.