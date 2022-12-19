فازت «سلام» بجائزة أكثر علامة تجارية سعودية ابتكاراً في قطاع الاتصالات وجائزة أسرع علامة تجارية سعودية نمواً في قطاع الاتصالات خلال الدورة العاشرة من جوائز مجلة جلوبال براندز 2022 التي أقيمت مؤخراً في دبي، تقديراً لأداء الشركة المتميز في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة.

وكانت «سلام» إحدى شركتي الاتصالات السعوديتين ومن بين شركات الاتصالات القليلة في منطقة الشرق الأوسط التي تم تكريمها منذ عام 2018 إلى جانب عدد من الشركات العالمية الرائدة، ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لتقديم خدمات وتجارب متميزة في القطاع.

ويعكس حصول «سلام» على الجائزتين التزام الشركة الكبير بالابتكار وتعزيز الجودة، والارتقاء بعلامتها التجارية، وخدمة العملاء على أكمل وجه، وتحسين الأداء، وتوفير أفضل العروض في المملكة، وتقديم خدمات موثوقة تركز على تلبية احتياجات وتطلعات عملائها.

ويحرص نهج «سلام» المبتكر الذي يجمع بين تقديم الخدمات في متاجر التجزئة وعبر القنوات الرقمية، إلى جانب الخيارات المتزايدة من الحلول العصرية، على الارتقاء بخدمات الاتصالات التقليدية وتقديم تجارب غنية تمنح العملاء إمكانية تجربة أنماط حياة رقمية بلا حدود.

يذكر أن «سلام» تتمتع بسمعة مرموقة كمزود محلي رائد لخدمات الاتصالات في المملكة العربية السعودية، مما جعلها في طليعة المشغلين الداعمين لجهود التحول الرقمي في المملكة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.

وحصلت الشركة مؤخراً على جائزة أفضل تجربة مشاهدة عبر الإنترنت في المملكة، وذلك استناداً إلى مجموعة من الاختبارات التي يجريها المستخدمون بواسطة منصة Speedtest® من Ookla®، المزود العالمي لبيانات وتحليلات الشبكات وحلول اختبار سرعة الاتصال بالإنترنت.