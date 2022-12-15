على هامش الدورة الـ «25» لاجتماع المجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي عقد أمس (الأربعاء) في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، التقى وزير السياحة المصري أحمد عيسى مع مدير عام العلاقات الدولية بوزارة السياحة بالمملكة المهندس سلطان بن محمد المسلم، والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال السياحي، من خلال تفعيل عدد من المبادرات السياحية من بينها مبادرة التعليم والتدريب السياحي، وتنمية وتطوير الأنشطة السياحية وبرامج التسويق المشترك.

واستهل وزير السياحة المصري اللقاء بالترحيب بالوفد السعودي، مشيدًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، مثمنًا الجهود التي تبذلها المملكة بالمشاريع التنموية، لاسيما تطوير البنية التحتية السياحية، مؤكدًا أن المملكة تعد إحدى الأسواق السياحية المهمة المصدرة للسياحة لمصر، مشدداً على أن بلاده ترحب بالسائحين السعوديين في بلدهم الثاني مصر، التي تعد مقصداً مهما لهم لأسباب كثيرة من أهمها قرب المسافة، ووحدة اللغة وتقارب الثقافات والعادات والتقاليد.

وخلال اللقاء تمت مناقشة تعزيز سبل التعاون السياحي بين البلدين، التنسيق الكامل لتبادل الخبرات وتدريب العاملين بالقطاع السياحي في البلدين وإكسابهم مزيدًا من الخبرات، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارتين لتفعيل الشراكات الثنائية وتعزيز التعاون الإقليمي في ملفات مختلفة، ستسهم في تنمية القطاع السياحي في البلدين.