أطلقت شركة بيبسي نسخة جديدة من سلسلة أفلام كرة القدم «Nutmeg Royale»، من بطولة اللاعب العالمي الشهير فيني جونيور الفائزة بدوري أبطال أوروبا UEFA، وبمشاركة اللاعب سامي الجابر أسطورة كرة القدم السعودي.

وعلى أثر النجاح الكبير الذي حققته شركة بيبسكو في الفيلم الدعائي الشهير "Nutmeg Royale"، والذي لاقى رواجاً وشعبية كبيرة، فقد ساهم الفيلم في نسخته الجديدة في فتح المجال أمام الكبار من النجوم المحبوبين ليتألقوا في مواجهات ودية مفعمة بحيوية ثقافة كرة القدم.

وحقق فيلم «Nutmeg Royale» أثناء العرض على نجمتين، حيث تألق سامي الجابر بجرأته أمام فيني جونيور وقدم أداء يستحق الفخر والاعتزاز على مستوى المملكة العربية السعودية، فهو يدرك أنها أكثر من مجرد حركة تقدم على أرض الملعب، بقدر أنها طريقة تفكير يعرضها وبشكل مميز في الفيلم، حيث اعتاد صانع وصاحب الأهداف السعودي المميز أن يقبل التحدي لأجل التحدي، وأن يكون منافساً ويقبل المواجهة، وأن يؤدي مهاراته على النحو اللائق وبشكل يستحق الإعجاب، بهدف تحقيق الفوز، وإرضاء جميع المتابعين والمشجعين على مستوى مناطق المملكة.

وحول هذا الإصدار قال عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: «نعم إنها لعبة متجذرة بعمق في الثقافة السعودية، فكل فرد منا في بيبسيكو يدرك جيدًا مدى شغف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد باللعبة. وكما نعلم جميعًا، فإن بيبسي تتمتع بعلاقة هائلة مع كرة القدم، تعود إلى ما يقرب من ٦٥ عامًا في المملكة وحدها، لذلك وفي أحدث إنجاز لنا قمنا على إعادة تجميع قائمة بيبسي لكرة القدم الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن، والتي تتألف من لاعبين يجسدون حقًا روح علامتنا التجارية، ويصنعون الإثارة لنا في كل مرة يضعون فيها أقدامهم على أرض الملعب».

وأضاف: «نحن علامة تجارية تركز على خدمة العملاء، وتفخر بخدمة المجتمعات التي تعمل معها، ونحن سعداء بإنتاج هذا الفيلم الجديد والمثير الذي يجمع بين رموز كرة القدم المحلية والنجم العالمي الشهير، لكي نسهم في رسم المزيد من الابتسامات على وجوه عملائنا».

كما ويظهر في الفيلم المثير أيضًا نجوم كرة القدم السعودية مثل فرح جفري، وحسين عبدالغني، والمبدع محمد نور – وهم يواجهون أيضًا تحدي Nutmeg، مما يدل على أنه في لقاء الرموز العالمية مع الأبطال المحليين، فإن الأساطير المحلية ترتفع دائمًا إلى المهمة وتنتقل بها إلى المستويات الأعلى. (الرابط)

ويتضح في الإصدار الأول من سلسلة فيلم «Nutmeg Royale» ظهر ليو ميسي، وبول بوجبا، ورونالدينيو – حيث حقق هذا الإصدار انتشاراً واسع النطاق، مما أسعد الجماهير في جميع أنحاء العالم – وكما هو معلوم فإن Nutmeg تتطلب الثقة والمهارة والتوقيت المناسب وهي مخصصة للمخاطرين المتعطشين للاندفاع في اللعبة.

وفي هذا الإطار، قال سامي الجابر: «لقد أمضيت وقتًا رائعًا في العمل مع شركة بيبسي لتقديم المشهد الملهم، للتميز في كرة القدم السعودية، وكلاعب وفي كل مرة أدخل فيها أرض الملعب، أكون مدفوعًا لجلب البهجة إلى أبناء الوطن، لقد جاء هذا الفيلم ليشكل تجربة أعتز بها، كما أنه سيمنح المعجبين المزيد من الأسباب للتعبير عن فرحتهم وعن قدرتهم لإبراز نسخة Saudi Nutmegs السعودية – لكي تقدم بكل شغف وفخر».

كما ويجسد الفيلم الحب الذي يكنه المواطنون والمقيمون السعوديون لكرة القدم - وهو الحب الذي يتم الاحتفال به في موسم الرياض الحالي عبر نشاطات بيبسيكو الخاصة، هذه النشاطات التي يتم تقديمها في بوليفارد الرياض، وهي مخصصة بالكامل لسحر كرة القدم، وتقدم من خلال أنشطة ومسابقات فريدة من نوعها، وهي مصممة للترفيه لكافة فئات المجتمع ومن جميع الأعمار.

ويحث فيلم بيبسيكو الجديد أيضًا المشجعين والمشاهدين واللاعبين على اتخاذ خطواتهم، لإظهار تحركاتهم من خلال الانضمام إلى فريق Nutmeg السعودي، حيث يمكن للمشاركين الدخول في السباق للفوز بمجموعة واسعة من الجوائز الحصرية والفريدة من نوعها، كما يمكنهم القيام بذلك ببساطة عن طريق تسجيل مقطع فيديو يعرض مهاراتهم ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام علامة التجزئة #PepsiNutmeg.

ويذكر أن «Nutmeg Royale» هي الحملة الأولى التي تندرج ضمن حملة بيبسي الدولية للعلامة التجارية الجديدة «Thirsty for More» والتي تم إطلاقها في وقت سابق من شهر فبراير، وهي بمثابة عقلية مشتركة بين العلامة التجارية والمستهلكين، ولديها القدرة على الاحتفاء وتقديم المكافآت لأولئك الذين يسعون وراء فضولهم لتجربة الأشياء المثيرة وغير المتوقعة، ضمن مختلف الأشياء مثل كرة القدم والموسيقى.

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يمكن للمعجبين الانضمام إلى المحادثة عبر الإنترنت باتباع:

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