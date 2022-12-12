أبرمت شركة المجدوعي للسيارات الموزع المعتمد لسيارات هيونداي بالمنطقة الشرقية والشمالية وشركة «سيكست» السعودية لتأجير السيارات اتفاقية استراتيجية تتولى خلالها شركة المجدوعي توفير عدد 20 من طرازات هيونداي ايونيك 5 الكهربائية التي تم الكشف عنها مؤخرا في السوق السعودي، وذلك للمشاركة في حلول النقل المستدامة ودعم المبادرات للمحافظة على بيئة نظيفة.

وتم توقيع الاتفاقية بالمقـر الرئيسي لشركة المجدوعي للسيارات في الدمام بحضور المهندس شريف الجوهري المدير التنفيذي لشركة المجدوعي - هيونداي والسيد أدي يونس المدير التنفيذي لمشاريع الشركات بشركة «سيكست» السعودية، وتأتي هذه الاتفاقية ضمن مبادرات شركة المجدوعي في دعم الاستدامة وحلول النقل النظيفة التي أطلقتها قبل سنوات والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.

وبهذه المناسبة صرح المهندس شريف الجوهري المدير التنفيذي لشركة المجدوعي - هيونداي عقب توقيع الاتفاقية قائلا: «نحن سعداء للغاية بتوريد مركبات أيونك 5 إلى شركة «سيكست» السعودية، وهي ذات أهمية كبيرة للاستمرار في مبادراتنا ولتعزيز الاستدامة في قطاع النقل بالسوق السعودي، وأضاف: اختارت «سيكست» السعودية سيارات هيونداي أيونك 5 لتلبية الطلب المرتفع على السيارات الكهربائية، وحيث تلبي الطرازات الجديدة متطلبات مستقبل النقل الحديث بالمملكة من جهة وهو يمثل أحدث التطورات العالمية في صناعة السيارات الكهربائية من جهة أخرى، ونحن بشركة المجدوعي سنقدم كل الدعم لشركائنا من خلال تقديم خدمات عالية المستوى.

من جهته، ثمّن أدي يونس هذه الاتفاقية قائلا: «تشهد شراكتنا الاستراتيجية مع شركة المجدوعي - هيونداي نموا مطردا في ضوء مجموعتها الواسعة من سيارات هيونداي المتطورة للغاية والأداء القوي، وتم اختيار طرازات أيونيك 5 لتمتعها بسمعة دولية وكونها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية وأكثرها تقديرا على مستوى العالم، مما يسلط الضوء على أهميتها، لا سيما في تلبية رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في ما يتعلق بحلول النقل في المستقبل».