أكد توجيه من الجهات العليا أنه «لا يجوز لأي وزير أن يتولى رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضوا في المجلس. ولا يشمل ذلك مَن كانت رئاسته أو عضويته بأمر من رئيس مجلس الوزراء».وشدد التوجيه -الذي اطّلعت «عكاظ» على نسخة منه- على أن المقصود بكلمة «وزير» في هذا القرار خاص بالوزراء أعضاء مجلس الوزراء فقط، ولا يشمل مَن هم في «مرتبة وزير».وجاء التوجيه معدِّلاً الفقرة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 27، بشأن المقصود بالوزير في قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم جواز تولي الوزير رئاسة مجلس إدارة أي شركة، أو أن يكون عضواً في المجلس.