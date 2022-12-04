أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة إسبانيا عزام بن عبدالكريم القين أن العلاقات السعودية الإسبانية في أفضل حالاتها، مشيراً إلى وجود 100 شركة إسبانية تعمل في السعودية وتساهم في التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة تحت «رؤية السعودية 2030». جاء ذلك خلال حوار مطول نشرته مجلة الدبلوماسية التابعة للأكاديمية الدبلوماسية الإسبانية.

وقال السفير القين خلال الحوار: «العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا تاريخية وشهدت السنوات العشر الماضية تطورا بين البلدين الصديقين، فمن الناحية الاقتصادية، تجاوز الميزان التجاري بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا 5 مليارات يورو في عام 2021 في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية، والتكنولوجيا والدفاع والصحة»، لافتاً إلى أن السعودية وإسبانيا تملكان رؤية مشتركة انعكست على المواقف المتعلقة بقضايا الشرق الأوسط، والقضايا الدولية أو جهود مكافحة الإرهاب والمليشيات الإرهابية، وكذلك التنسيق المتعدد الأطراف داخل المنظمات الدولية.

وأوضح أن المملكة أطلقت العديد من الاستثمارات في مجالات السياحة، وكذلك العمل في العديد من الملفات المشاركة مثل التعليم والطاقة والنقل، والطاقات المتجددة والذكاء الاصطناعي والرقمنة والمدن الذكية.

وأشار إلى أن الرؤية أطلقت العديد من المدن الذكية والمشاريع البيئية الضخمة، وزادت من معدلات تمكين المرأة، الذي وصل إلى 33% اليوم، وساهمت في تدني مستوى بطالة الشباب ما يؤكد بأن المملكة في طريقها للتحول الذي تبحث عنه، وأن الأهداف سيتم بلوغها من خلال التعاون مع الأصدقاء حول العالم، ومن ذلك مملكة إسبانيا التي تتمتع بمكانة خاصة في قلوب السعوديين، رسميا وشعبيا.