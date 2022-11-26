تلقى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم خسارته الأولى في مونديال قطر 2022 أمام منتخب بولندا بهدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على استاد المدينة التعليمية، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للمونديال.شهد اللقاء بداية قوية من منتخبنا الوطني، وشكل الثلاثي صالح الشهري وسالم الدوسري وفراس البريكان خطورة على المرمى البولندي ولكن لم يتم استغلال الفرص التي أتيحت لهم. وقبل نهاية الشوط الأول ومن هجمة منظمة من الجهة اليمنى للمنتخب البولندي تمكن بيوتر زيلينسكي من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده (د: 39)، وكاد الأخضر السعودي أن يعدل النتيجة بعد أن تحصل صالح الشهري على ركلة جزاء وتقدم لها سالم الدوسري ولكن الحارس البولندي فويتشيك تشيزني تمكن من التصدي لها وتصل لمحمد البريك ولكنه سددها فوق العارضة (د: 45+1).وفي الشوط الثاني، ضغط منتخبنا الوطني على المرمى البولندي، الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، ووقف الحظ مع البولنديين في تسديدة سالم الدوسري التي ارتطمت في قدم الحارس ومن ثم تسديدة عبدالإله المالكي التي مرت بجوار القائم، وكذلك تسديدة محمد كنو. وقبل نهاية اللقاء بعشر دقائق استغل روبرت ليفاندوفسكي هفوة عبدالإله المالكي ليخطف الكرة ويواجه محمد العويس ويضعها في المرمى هدفا ثانيا للمنتخب البولندي (د: 82)، لينتهي اللقاء بفوز بولندا بهدفين دون مقابل.وبهذه النتيجة يتجمد رصيد منتخبنا الأخضر عند 3 نقاط، وسيواجه منتخب المكسيك في لقائه القادم، ولا بديل عن الفوز لضمان التأهل لدور الستة عشر، فيما وصل منتخب بولندا للنقطة الرابعة وسيواجه منتخب الأرجنتين في ختام لقاءات المجموعة.