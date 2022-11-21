شدد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على أهمية تكامل جهود منظومة الوزارة مع القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع؛ لتعزيز حقوق الأطفال في الرعاية والحماية والرفاهية، وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم، وتنمية قدراتهم، وصناعة المستقبل للوطن.وأوضح الراجحي، بأن جهود المملكة في تنمية وحماية الطفل ترتكز على مبادئ وقيم وتشريعات تحفظ للطفل حقوقه، مشيراً إلى التكامل مع الجهود الوطنية في التعليم والصحة والعدل؛ لتنمية وحماية الطفل ضمن برامج ومبادرات رؤية 2030.وأضاف: من أبرز جهود المملكة في حماية ورعاية الطفل ما يتعلق بالتعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد انضمام المملكة للاتفاقية 1995، وإقرار نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية، وتطبيق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل سن 15 سنة في الحد الأدنى، وتجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء، مؤكداً تنفيذ إستراتيجية احتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة، وتوفير الرعاية والإعانة للأطفال ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.وأشار الوزير إلى تطوير آليات التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لمواجهة العنف الأسري وتأثيراته على الأطفال، لافتاً إلى تلقي بلاغات العنف الأسري وحماية الطفل على الرقم 1919، والتعاون مع برنامج الأمان الأسري في تفعيل خط مساندة الطفل 116111.