وجه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، إدارات التعليم بالمنطقة بالاهتمام وتوفير الأجواء والتجهيزات المساعدة للطلاب والطالبات كافة لتأدية اختباراتهم بكل يسر وسهولة.واطلع خلال استقباله في مكتبة بالإمارة، مدير تعليم المنطقة ماجد القعير، على تقرير عن بداية سير الاختبارات للطلاب والطالبات للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم العام بتبوك.وثمن مدير تعليم تبوك حرص وعناية أمير منطقة تبوك بالعمل التربوي والتعليمي في المنطقة واهتمامه المستمر بأبنائه الطلاب وبناته الطالبات في مدارس المنطقة.