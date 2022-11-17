التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أمس رئيس جمهورية كوريا الرئيس يون سيوك يول، وذلك بالمقر الرئاسي في العاصمة الكورية سيئول.وفور وصول ولي العهد المقر الرئاسي، صافح أعضاء الوفد الكوري، فيما صافح الرئيس يول أعضاء الوفد السعودي، ودوّن الأمير محمد بن سلمان كلمة في سجل الزيارات، كما التقطت الصور التذكارية.وعقد ولي العهد ورئيس جمهورية كوريا جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين، استعرضت أوجه العلاقات السعودية الكورية في مختلف المجالات خصوصا في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وألقى ولي العهد كلمة قال خلالها «يسرني أن أكون مجدداً في جمهورية كوريا وأن نلتقيكم، ويطيب لنا أن ننقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتمنياته لحكومتكم وللشعب الكوري الصديق المزيد من التقدم والرقي، ويطيب لنا أن نتقدم بالشكر الجزيل على الدعوة الكريمة وعلى ما لقيناه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة».علاقة تاريخيةوأضاف: «تأتي هذه الزيارة لبلدكم الصديق تزامناً مع مرور 60 عاماً على إنشاء العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا بما يؤكد رغبة بلدينا في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات، وأخذا في الاعتبار ما يرتكز عليه بلدانا الصديقان من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد».شراكة إستراتيجيةوأكد الأمير محمد بن سلمان أن العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود الستة الماضية نتجت عنه شراكة إستراتيجية مثمرة للبلدين، وللمحافظة على مكتسبات هذه العلاقة، فإننا حرصنا دائماً على تكثيف التشاور والتنسيق مع بلدكم الصديق بما يحقق التطلعات الاقتصادية الطموحة وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي يشهدها عالمنا اليوم. وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة بين بلدينا، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد على أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون بين بلدينا، ونشيد في هذا السياق بالنمو الإيجابي في السنوات الماضية لمعدلات التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا. أكرر شكرنا وتقديرنا لفخامتكم على حرصكم على الارتقاء في العلاقة بين البلدين الصديقين.فيما أكد رئيس جمهورية كوريا، في كلمته خلال جلسة المباحثات، الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تفخر بمستقبل جديد من خلال تنفيذ رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، ومتطلعاً إلى توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات النمو الجديدة والمشاريع الضخمة مثل نيوم والصناعات الدفاعية والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة والسياحة.حضر جلسة المباحثات وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي بن محمد السدحان، والوفد الرسمي لرئيس جمهورية كوريا.