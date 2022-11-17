كشفت شركة الأدوية الأوروبية الكبرى «سينفا» خلال الحفل الخاص بإطلاق عملياتها والذي أقيم مؤخراً في مدينة جدة، عن خططها للتوسع وتعزيز تواجدها في المملكة العربية السعودية، كجزء من استراتيجيتها الإقليمية لتوفير رعاية حقيقية ومضمونة للمرضى والمجتمع، وحضر حفل الإطلاق الملحق التجاري في السفارة الإسبانية، وممثلو شركة سقالة التجارية وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي ياسر الناغي، وممثلو شركة سينفا من إسبانيا والشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، وحشد كبير من الأطباء والاستشاريون من الهيئات الطبية في السعودية، وعدد من الإعلاميين.

وظهرت «سينفا» للمرة الأولى في سوق المملكة العربية السعودية في عام 2018، وعلى مر السنين ازداد تواجد منتجاتها بثبات في السوق، وصرح الرئيس التنفيدى الإقليمى في «سينفا» فرانك فيفز: «يمثل الشرق الأوسط حاليا أكبر سوق دولي لنا في «سينفا»، ونحن نخطط لتوطيد وجودنا في المنطقة انطلاقاً من السوق السعودي، لنصبح واحدة من الشركات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، وحالياً نحن نغطي 10 إلى 15% من السوق في كل المجال الطبي الذي نعمل به. ولتحقيق ذلك، نحن نركز على السوق الخاص والمؤسسي، ونحن على اتصال دائم مع الأطراف الفاعلة في قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية لخدمتهم بشكل أفضل».

وصنعت الشركة مجموعة كاملة من 14 وصفة طبية تغطي المجالات العلاجية المختلفة، بما في ذلك أمراض القلب والمسالك البولية والجهاز العصبي المركزي.

وأضاف فيفز: تخضع مجموعتنا الكاملة للمراجعة والنمو المستمر لتلبية احتياجات السوق السعودي. في السنوات القادمة، سنواصل التوسع بجزيئات جديدة مثيرة للاهتمام مثل amlodipine valsartan hydrochlorothiazide, amlodipine olmesartan hydrochlorothiazide, vildagliptin metformin, sitagliptin or apixaban، التي تعالج أمراضا مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتعمل كمضادات للتخثر.

ومن المعروف أن أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري أصبحت مشكلة صحية خطيرة للغاية في المملكة العربية السعودية. حيث إن ما يقرب من 40٪ من السكان البالغين في المملكة العربية السعودية يعانون من ارتفاع ضغط الدم (hypertension)، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 30٪، وفقًا لوزارة الصحة السعودية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني ما يقرب من 19٪ من السكان من مرض السكري، وفقًا للاتحاد الدولي لمرض السكري.

واستطرد فيفز قائلاً: «من خلال وجودنا في المملكة العربية السعودية، نهدف إلى توفير أدوية أوروبية عالية الجودة وبأسعار مناسبة لهذه الحالات الصحية وغيرها، والعمل جنبًا إلى جنب مع سلطات الرعاية الصحية ومقدميها».

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة سقالة التجارية ياسر الناغي: «أن سوق الأدوية في المملكة العربية السعودية هو أحد الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط، حيث يبلغ حجمه 37 مليار دولار أمريكي. والسوق صاعد ويتمتع بأحدث البنيات التحتية مثل بنيتنا، يجب الاعتماد على الشركاء الدوليين مثل شركة «سينفا» التي تتمتع بصرامة في الرقابة فيما يخص الحفاظ على مستوى نظامنا الصحي وضمان حصول مواطنينا على جميع العلاجات التي يحتاجونها».

عقاقير ذات جودة أوروبية في جميع أنحاء العالم

مع أكثر من 50 عامًا من الخبرة في الصناعة الدوائية، تعد «سينفا» شركة رائدة في السوق الإسباني، من حيث القيم ووحدات الأدوية المباعة في صيدليات البيع بالتجزئة، ولها تواجد في أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث تشتهر بالتركيز على السلامة والجودة.

وقال المدير العلمى الإقليمى في «سينفا» جوليو ماسيت: في إسبانيا، يوجد في المتوسط ​​تسعة أدوية من منتجاتنا في كل منزل. إن التزامنا هو التمسك بمتطلبات السلامة والفعالية الأكثر صرامة، كما نريد تقديم هذا الضمان إلى السوق السعودية أيضًا، حتى يستفيد الناس في هذا البلد من جودتنا المتاحة للجميع على قدم المساواة.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة «سينفا» الشرق الأوسط تامر غنيم قائلا: لقد مرت بالفعل 10 سنوات منذ أن وطأت أقدامنا المنطقة، ووفقًا لبيانات IQVIA Q2، نحن رواد وحدات عالم الجزيئات الخاص بنا مع مجموعة حالية مكونة من 27 منتجًا.

الجدير بالذكر أن السوق الثانية التي دخلتها شركة «سينفا» بعد الإمارات العربية المتحدة، هي الكويت في عام 2014، ولديها حاليًا تسعة منتجات في السوق الكويتي، والسوق الثالثة هي قطر في عام 2017، حيث يتوفر 11 منتجًا للشركة في الوقت الحاضر هناك، والان، تهدف «سينفا» إلى تعزيز وجودها في المملكة العربية السعودية كخطوة تالية في ستراتيجيتها للتواجد في كافة أسواق المنطقة.