كشفت النشرة الشهرية التي أعلنتها وزارة الاستثمار، اليوم (الخميس)، لأداء أبرز المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية تراجع معدل البطالة للسعوديين في الربع الثاني لعام 2022م إلى 9.7% مقارنةً بنحو 10.1% في الربع السابق. إذ انخفض معدل البطالة للسعوديين الذكور والإناث إلى 7.4 %و 3.19% على التوالي خلال الفترة نفسها.

وأظهرت التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (GDP Real) نمواً بنسبة 8.6% في الربع الثالث لعام 2022م على أساس سنوي؛ نتيجة للنمو الملحوظ في الأنشطة النفطية بنسبة 14.5% وارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6% في حين سجّلت الأنشطة الحكومية ارتفاعاً بنسبة 2.4%.