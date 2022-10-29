نيابةً عن رئيس جامعة الملك خالد، افتتح وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم، فعالية اليوم العالمي للتأتأة، بمجمع تجاري بأبها، نظمتها الجامعة ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم في عسير.

وأوضح عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية بأبها الدكتور ماجد آل فائع، أن إقامة الفعالية هدفت إلى نشر الوعي باضطراب التأتأة، وتوحيد الجهود لتثقيف المجتمع، ومعرفة طرق التعامل مع المصابين بالتأتأة، ودعمهم لتجاوزها والتحكم بها، إضافة إلى تعريف زوار المعرض بأفضل الأساليب التي ينبغي اتباعها عند التواصل مع المتأتئين، فيما اطلع الحضور على المعارض المصاحبة، وعدد من الأركان لجميع الجهات المشاركة والمعنية بدعم هذه الفئة من القطاعين الحكومي والخاص.

يُذكر أن جامعة الملك خالد تولي اهتماماً خاصاً باضطراب التأتأة، عبر العديد من الجهود من أبرزها إنشاء وحدة أمراض التخاطب البحثية، وافتتاح برامج بكالوريوس تعنى بتأهيل متخصصين في أمراض التخاطب وعلم السمع.