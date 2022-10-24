أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) استمرارها في رصد متحورات الفايروس المسبب لـ«كوفيد-19»، مبينة أن المتحورات الفرعية لـ«أوميكرون BA5 وBA2» هي السائدة بنسبة تتجاوز 75% من العينات الإيجابية، وتم رصد متحور «XBB» في عدد محدود من العينات الإيجابية.

وأوضحت الهيئة أن حالات الإصابة بالأمراض التنفسية والإنفلونزا الموسمية، وكذلك «كوفيد19» تنشط مع دخول فصل الشتاء وتختلف شدة ضراوتها من شخص لآخر حسب المناعة، متوقعة ازديادها خلال الفترة القادمة، وأن الجميع معرض لخطر الإصابة خصوصا ممن لم يتلقوا اللقاح، مشيرة إلى أن هناك ازدياد في حالات المراجعة لدى أقسام الطوارئ ومراكز الرعاية العاجلة في أنحاء المملكة.

وأوضحت «وقاية» أن عمليات الرصد للأمراض التنفسية تتم بشكل مستمر في الهيئة، وتتضمن تحديد سلالات الإنفلونزا في حالات الإصابة المؤكدة، حيث يمثل نمط الفيروس B النمط الشائع حالياً بالمملكة يليه النمط الفايروسي A من سلالتي H1N1 و H3N2.

وشددت هيئة الصحة العامة على أهمية استكمال جرعات لقاح «كوفيد-19» والجرعات التنشيطية المستحقة، والجرعة الموسمية من لقاح الإنفلونزا، وخصوصا لمن لديهم عوامل خطورة للإصابة بالمضاعفات، مثل: كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة، مع أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من العدوى التنفسية، الممثلة في غسل الأيدي بشكل مستمر، ولبس الكمامة في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى حماية الآخرين بتطبيق العزل المنزلي في حال ظهور الأعراض.