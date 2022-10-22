احتفل عبادي النهاري بزواج ابنه عبدالله من ابنة حمود أبو رأسين في إحدى قاعات الأفراح وسط حضور الأهل والأقارب الذين قدموا التهاني للعروسين، وتمنوا لهما حياة سعيدة، وكانا في استقبالهم عما العريس عيسى وعادل النهاري.