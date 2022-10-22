آل النهاري وأبو رأسين يحتفلون بزفاف عبدالله أخبار السبت 22 أكتوبر 2022 18:41 "عكاظ"(جدة)okaz_online@ 170 مشاهدة العريس بين والده ووالد العروس وعميه عيسى وعادل. العريس عبدالله العريس بين والده ووالد العروس وعميه عيسى وعادل. العريس عبدالله -A +A "عكاظ"(جدة)okaz_online@ احتفل عبادي النهاري بزواج ابنه عبدالله من ابنة حمود أبو رأسين في إحدى قاعات الأفراح وسط حضور الأهل والأقارب الذين قدموا التهاني للعروسين، وتمنوا لهما حياة سعيدة، وكانا في استقبالهم عما العريس عيسى وعادل النهاري.< Previous PageNext Page >