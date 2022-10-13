أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 191 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 140 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 818427 حالة، من بينها 3956 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 36 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 805095 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9376 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.