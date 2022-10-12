أعاد أمير منطقة الباحة رئيس مجلس إدارة جائزة الباحة للإبداع والتميز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تشكيل مجلس إدارة الجائزة في نسختها الثامنة 2022، برئاسته، ونقل الأمير حسام صلاحية الإشراف على الجائزة من تعليم الباحة إلى الجامعة، وتم اختيار رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين رئيساً للجنة الاستشارية، ووكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم الشهري نائب رئيس مجلس إدارة الجائزة، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الباحة الدكتور منصور سعيد أبوراس أميناً عاماً للجائزة.

ويضم المجلس في عضويته؛ أمانة منطقة الباحة، وإدارة التعليم، والغرفة التجارية، وبنك التنمية، وعدداً من رجال الأعمال والشخصيات الاعتبارية.

وثمّن رئيس جامعة الباحة رئيس اللجنة الاستشارية، ثقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بتكليف جامعة الباحة بالإشراف على الجائزة، وترأس الاجتماع الأول للجنة بحضور أعضاء اللجنة بمكتبه، بالمبنى الإداري في المدينة الجامعية.

وأكد أن الجائزة تمثل رافداً حيوياً في مسيرة التنمية بالمنطقة لتحقيق الريادة المنشودة من خلال إيجاد بيئة تميز وتحفيز إداري وتعليمي وإبداعي، إلى جانب دورها الفاعل في خلق بيئة تنافسية تدعم التفوق والإبداع.

فيما أوضح الأمين العام لجائزة الباحة للإبداع والتميز الأستاذ الدكتور منصور بن سعيد أبوراس أنه جرى خلال اجتماع اللجنة الاستشارية للجائزة مناقشة مجالات وفروع الجائزة في دورتها الثامنة ومعايير وضوابط الترشيح بمجالات الجائزة وفروعها المتعددة، وعرض اللجان الفنية والتنظيمية.