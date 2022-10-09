تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة ضرب شرطة إيران رجلاً وزوجته الحامل في مدينة رفسنجان، وهو الأمر الذي أثار موجة غضب واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدان رواد موقع «تويتر» تصرفات شركة مكافحة الشغب في إيران في الوقت الذي تشتعل فيه البلاد بالاحتجاجات والمظاهرات التي اندلعت منذ أكثر من شهر بسبب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق.

ويظهر في مقطع الفيديو الرجل وهو يصيح في وجه 10 عناصر من شرطة مكافحة الشغب في إيران قائلاً: «لا تضربوا زوجتي، إنها حُبلى».

يأتي ذلك في وقت قال نائب وزير الداخلية الإيراني للأمن وإنفاذ القانون مير أحمدي اليوم (الأحد) إن المتظاهرين الذين ألقي القبض عليهم في أعمال شغب «لن يتم إطلاق سراحهم»، حسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية.

وكانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ذكرت أن «185 على الأقل، بينهم ما لا يقل عن 19 طفلا، قتلوا في الاحتجاجات على مستوى البلاد»، مشيرةً إلى أن أكبر عدد من عمليات القتل في محافظة سيستان وبلوخستان، حيث سقط نصف العدد المسجل.