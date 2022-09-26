أطلقت أمانة العاصمة المقدسة فعالياتها وبرامجها للاحتفال باليوم الوطني الـ 92، للمملكة العربية السعودية، ضمن الاحتفالات التي تشهدها أرجاء المملكة باليوم الوطني.

وأقامت الأمانة احتفالات اليوم الوطني على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين في عدة أنحاء متفرقة من مكة المكرمة بشكل روعي فيه التوزيع الجغرافي لتكون قريبة من وجود السكان في جميع الأحياء.

وقد شهدت الشوارع العديد من أعمال الزينة واللوحات المضيئة في شوارع وميادين ومداخل مكة المكرمة، كما جرى تشغيل (220) شاشة إلكترونية في جميع نواحي العاصمة المقدسة تحوي عبارات وطنية وتهنئة بهذه المناسبة الغالية.

وقد انطلقت الفعاليات الخميس الماضي بفقرات متنوعة ومميزة أقيمت في منطقة الشرائع واشتملت على العديد من عروض الليزر وميدلي وإضاءات وعدد من عروض الأطفال والألعاب الشعبية، نالت إعجاب وتفاعل الحضور.

فيما أقيمت مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر الاحتفالات في موقعين.. الأول في حجز السيارات بالشرائع، والثاني في حديقة بحرة العامة، وشملت فقراتها العديد من العروض، بدأت بالسلام الوطني، وعروض للأطفال، والأغاني الوطنية، وميدلي اليوم الوطني، وميدلي المنتخب السعودي، وفقرة الرسم على الوجه، إضافة إلى فقرة الفنون الفلكلورية المتمثلة في المجرور والخبيتي والمزمار والمجس.

وعلى الصعيد ذاته، نفذت أمانة العاصمة المقدسة مهرجانا كبيرا في حي النسيم (أبراج الراجحي) بعنوان «نحن الهمة» وذلك تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني، وقد اشتمل على العديد من المعارض والمسابقات وعروض الأطفال والكبار، إضافة إلى معرض للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي والخط العربي، ويستمر لمدة أربعة أيام من يوم الأربعاء ٢١ سبتمبر وحتى يوم غد السبت، حيث شارك في المعرض أكثر من 50 فنانا وفنانة من مختلف مناطق المملكة ومن الفنانين الكبار على مستوى الفن التشكيلي والتصوير.

ويأتي هذا المعرض في إطار الدور الريادي للأمانة في تفعيل الأنشطة المجتمعية من خلال تنفيذ الفعاليات الثقافية والاجتماعية، كما تهدف الأمانة من خلال هذا المعرض إلى أن يكون فرصة جيدة للفنانين والمبدعين للتعبير عن مشاعرهم تجاه الوطن من خلال ما يقدمونه من إبداعات ولوحات فنية أو أعمال فوتوغرافية تعكس التاريخ العريق للمملكة، وتبرز أيضا ما نعيش فيه من نمو وازدهار وتقدم في كافة المجالات.