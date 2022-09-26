شهد رئيس مركز بني سعد متعب العتيبي، ورئيس بلدية بني سعد ماجد بن عبد الرحمن الزايدي أمس (الأحد) فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الثاني والتسعين، وذلك وسط حضور كبير من المسؤولين والأهالي وأبناء قرى بني سعد.

وشكل «الخيل والزير» العلامة الفارقة في احتفال بني سعد، حيث شملت المسيرة الجهات الحكومية تتقدمها الخيول يحمل فرسانها راية التوحيد، فيما أضفى لون الزير والقصائد المنبرية والمحاورة طابعا مختلفا للاحتفال.

ورفع رئيس مركز بني سعد متعب العتيبي التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بهذه المناسبة داعين الله أن يعيدها سنوات عديدة والوطن يرفل في ثوب العز والأمن والأمان.

وعبر رئيس بلدية بني سعد ماجد الزايدي عن شكره للجهات المشاركة والأفراد بجانب بلدية بني سعد التي ساهمت بشكل كبير وأعدت لهذه الاحتفالية منذ وقت مبكر.