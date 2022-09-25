تخطت انتفاضة الغضب الإيرانية على وفاة الشابة مهسا أميني حدود البلاد، وطالت عددا من العواصم منها أربيل في كردستان العراق، كما صلت إلى العاصمتين اليونانية والبريطانية. وتحدثت مصادر أحوازية عن اقتحام سفارة طهران في لندن وإحراق العلم الإيراني.وعقب احتجاجات غاضبة أمام سفارة إيران في أثينا، تعرضت السفارة للرشق بزجاجة مولوتوف، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأحد)، دون أن تتسبب بأضرار.ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الشرطة قولها: إنه في حوالي الساعة 1:00 صباحاً (10:00 بتوقيت غرينتش)، ألقى شخصان على دراجة نارية مغطيين وجهيهما زجاجة مولوتوف انفجرت على حائط السفارة.وتجمع نحو 200 شخص بعد ظهر أمس (السبت) في ميدان سينتاجما وسط أثينا احتجاجاً على تصدي إيران بقوة للمظاهرات في أعقاب وفاة الشابة أميني بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق. وقصّت نساء إيرانيات شعرهن تضامناً مع أميني، ورفعن لافتات تحمل شعار «قولوا اسمها!».وفي لندن، تجمع محتجون إيرانيون خارج سفارة نظام طهران، واشتبكوا مع ضباط الشرطة، وألقوا طلاء أحمر على واجهة المبنى، فيما يحاول العشرات من المتظاهرين الغاضبين اقتحام السفارة، وأظهر مقطع فيديو وصول سيارات الإسعاف إلى مقر السفارة الإيرانية لنقل مصابين خلال المواجهات بين الطرفين.