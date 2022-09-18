أنقذت حالة وفاة دماغية في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا 4 حالات حرجة، بعد أن تمكنت فرق طبية مختصة من نقل أعضاء متوفى دماغياً لها. وكان الطاقم الطبي والإداري بالمستشفى رفع تبليغ وتشخيص حالة الوفاة الدماغية، كوفاة حسب القرائن الدماغية وتوثيقها وفقا للبروتوكول الوطني المعمول به بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغيا.

وأفاد المركز السعودي لزراعة الأعضاء، الذي تقدم بالشكر لمدير عام صحة الجوف والكادر الطبي والإداري، بأنه تمت زراعتها لمرضى الفشل العضوي النهائي في المملكة، حيث تمت زراعة الكبد لمريضة عمرها 17 عاما، كانت بحالة طبية حرجة جدا، ما ساهم بإنقاذ حياتها. وتمت زراعة الكلية اليمنى لمريض عمره 52 عاما، والكلية اليسرى لمريضة عمرها 57 عاما، وكلاهما كانا موضوعين على قائمة الانتظار الوطنية لزراعة الكلى، وتمت زراعة الرئتين لمريض (57 عاما) كان أيضا بحالة حرجة.

وأشاد المركز السعودي بجهود رئيس وأفراد الطاقم الطبي بوحدة العناية المركزة من أطباء وتمريض وفنيين، وكذلك أطباء أقسام الأمراض العصبية والجراحة العصبية، وقسم الأشعة، وقسم المختبرات والعمليات والقسطرة القلبية، والشكر كذلك لكافة الفنيين والإداريين من الأقسام المساندة الذين ساهموا في إنجاح هذا العمل الإنساني النبيل الذي من شأنه تخفيف وإنهاء المعاناة الكبيرة لمرضى الفشل العضوي النهائي من خلال زراعة الأعضاء المتبرع بها من المتوفين دماغيا.