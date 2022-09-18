تقرر تعيين رجل الأعمال الشيخ عبدالله صالح كامل، رئيساً للغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، في دورة مجلس الإدارة الـ 21 للسنوات الأربع القادمة، وذلك بعد انعقاد مجلس الغرفة اليوم (الأحد)، كما تم اختيار سلطان أزهر نائباً ومصطفى رجب نائباً ثانياً.

وجاء اختيار الشيخ عبدالله صالح كامل، نظراً لخبراته الطويلة في المجال التجاري، ولدرايته العريقة في المجال الاقتصادي وخاصة في مكة المكرمة، إذ يترأس الشيخ عبدالله صالح كامل، مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة.

ويتوقع أن يواصل الشيخ عبدالله صالح كامل انجازات الغرفة التي حققتها في الفترة الماضية، نظراً لممارسته العمل التجاري لفترة طويلة في شركة دلة البركة، مع رئاسته لشركة سناد القابضة (عسير سابقا) المدرجة في سوق الأسهم، إضافة لكونه رئيس مجلس إدارة مؤسسة عكاظ للصحافة والطباعة والنشر.

وعُرف عن الشيخ عبدالله صالح كامل مواجهه للتحديات لمواكبة الحاضر، ما دفعه لمواصلة العمل الدائم للبحث عن كل جديد، وتعوّد على تذليل الصعاب أمام فريقه، وبذل الغالي والنفيس لدعم التطوير بسخاء دائم، وتحفيز منقطع النظير، ليخلق لكل من هم حوله مناخا يمكنهم من العمل بإبداع.

يُذكر أن وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، عين أخيرا 6 أعضاء لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة، بينهم سيدتان، ليشكلوا رفقة الأعضاء المنتخبين الستة السابقين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ(21) التي ستقود أعمال الغرفة خلال السنوات الأربع القادمة.

وتضمنت الأسماء المعينة كلا من: (عبدالله بن صالح كامل، وسلطان أزهر، ونبيل عابد، عبدالله قاضي، فيما تنضم لأول مرة في تاريخ غرفة مكة سيدتان لعضوية مجلس الإدارة وهما: الشيماء مشاط، وعلياء الصواف). وبذلك يكون مجلس إدارة الدورة (21) لغرفة مكة المكرمة قد اكتمل، بعد أن أعلنت اللجنة الإشرافية على انتخابات الدورة 21 لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة فوز 6 مرشحين، من بين 57 مرشحاً ومرشحة واحدة، ليشكلوا مجلس الإدارة الجديد، وتسيير العمل خلال الفترة من 1443هـ إلى 1447هـ. وحقق نايف بن مشعل الزايدي 1777 صوتاً، وخالد بن ردة الحارثي 1672 صوتاً، ومصطفى عبدالرحمن رجب 1531 صوتاً، والثلاثة أعضاء في مجلس الدورة الـ(20) السابق. فيما حاز كل من فواز آل زيد الشريف على 1483 صوتاً، وأحمد بن رابح الشريف 1431 صوتاً، وفيصل بن قايد 1413 صوتاً. وأعلنت اللجنة أن عدد الأصوات التي شاركت في الانتخابات وصلت إلى 25.494 صوتاً من بين عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت البالغ عددهم 33.763 ناخباً.