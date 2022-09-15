أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ممثلةً بمركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشأة الرواسب المعدنية بالمملكة، اكتشافات مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس. إذ تمثلت الاكتشافات بتواجد خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا (درع أم البراك إقليم الحجاز) بمنطقة المدينة المنورة، ويعتبر هذا الاكتشاف حدثاً مهماً في تلك المنطقة، ويشكل امتداداً طبيعياً لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.

وتم أيضًا اكتشاف خام النحاس، تمثل الاكتشاف بوجود 4 مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، وتمثل منكشفاتها إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، وكذلك بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والازوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.

وتعد هذه الاكتشافات الوطنية حدثًا مميزًا تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام 2022 التي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.