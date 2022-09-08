أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بتجربة المملكة العربية السعودية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بحقوق السجناء والموقوفين وتأهيلهم اجتماعيا وتحفيزهم على السلوك الإيجابي، فضلا عن إطلاق المبادرات التي تهدف إلى التيسير على المحكوم عليهم، مثل مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن الذي تم إطلاقه أخيرًا هذا العام.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب المنعقد بالقاهرة، اليوم الخميس، بمقر أكاديمية الشرطة المصرية.

كما ثمن العسومي في كلمته دور وزارات الداخلية العربية، من أجل تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وفي الوقت ذاته دورهم في احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ليكون محوراً رئيسياً من المحاور التي يرتكز عليها عملهم الأمني، داعيا إلى تعزيز التعاون العربي مع المرصد العربي لحقوق الإنسان، على نحو يساهم في تكامل الجهود المبذولة على المستويين الحكومي والبرلماني، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكدا أن البرلمان العربي يدعم كافة الجهود العربية المخلصة، التي تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان في العمل الأمني.