استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مساء أمس، عدداً من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، والأمين العام لمجلس التعاون، في حي طريف التاريخي بمحافظة الدرعية، وذلك قبيل انطلاق أعمال اجتماع الدورة الـ 153 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، التي ستعقد اليوم الأربعاء في العاصمة الرياض.

واصطحب سموه أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء في جولة على عددٍ من الأماكن التاريخية في حي طريف التاريخي بمحافظة الدرعية، التي شملت متحف الدرعية، ومسجد الإمام محمد بن سعود، ومتحف الخيل العربي، والمتحف الحربي، كما اطلعوا على عرض مرئي على قصر سلوى يحكي تاريخ جوهرة المملكة وأمجادها، وحاضرها المتطور، ورؤيتها المستقبلية.

كما أقام سمو وزير الخارجية حفل عشاء على شرف أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المشاركين في الاجتماعات الوزارية في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.