تركي بن طلال يتابع عودة 480 ألف طالب وطالبة في مدارس عسير.

‏⁧‏تابع أمير عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال⁩ استقبال أكثر من 480 ألف طالب وطالبة في جميع مدارس عسير، فيما وقف ميدانياً على عودة الطلاب في مدرسة النور الابتدائية والمتوسطة بمركز حبطن التابع لمحافظة محايل وعلى بعد 180 كيلومترا من مدينة أبها، بحضور مدير تعليم المحافظة وقيادات تعليمية.

وأكد الأمير تركي بن طلال حرص القيادة الرشيدة على دعم إمكانات البيئات التعليمية وتطويرها، ورفع جودة التعليم وبرامجه التي تكفل نجاح خططه.