رفع رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أ.د عبدالله بن محمد الربيش، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين ولوزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ونائب وزير التعليم على دعمهم المستمر واللامحدود، مثمناً التوجيهات السديدة للوزير ونائبه وحرصه على تطوير منظومة التعليم لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

كما رحب رئيس الجامعة بالطلاب والطالبات بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد ١٤٤٤هـ، متمنياً للجميع عاماً جامعياً مثمراً لتحقيق التميز العملي والتفوق، حيث ذكر قائلاً: «نيابة عن جميع منسوبي جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يسرنا أن نرحب بأبنائنا الطلاب والطالبات، والطلبة المستجدين ونهنئهم بمناسبة قبولهم بالجامعة متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مسيرتهم الجامعية».

وأكد د.الربيش، أن «الجامعة رفعت جاهزيتها لاستقبال الطلبة بكافة مرافقها للعام الجامعي الجديد ١٤٤٤هـ، منذ وقت مبكر؛ لتوفير بيئة تعليمية متكاملة في مختلف جوانبها ومما يحقق المؤشرات الإيجابية لخدمة أبنائنا الطلبة».

وأشار د.الربيش، إلى أن الدراسة ستنطلق هذا العام وفق التقويم الجامعي الجديد حيث ستتبع الجامعة نظام الفصول الدراسية الثلاثة الذي يحقق بدوره العديد من الامتيازات ويواكب رؤية المملكة ومستهدفات التعليم،

، كما تقيم الجامعة خلال الأسبوع الأول من العودة للدراسة برنامج التهيئة للطلبة المستجدين للعام الجامعي ١٤٤٤هـ، في برامج مسارات الكليات والمسار الصحي في الجامعة، حيث يمثل الانتقال من مرحلة التعليم الأساسي إلى المرحلة الجامعية تحدياً كبيراً للعديد من الطلبة، ومن هنا، يأتي تصميم برنامج التهيئة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الذي يعمل على تذليل تلك العقبات وإعداد وتهيئة الطلبة للاندماج بالحياة الجامعية.

متمنياً للجميع السداد والتوفيق في بداية جادة للعام الدراسي 1444هـ.