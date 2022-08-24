دشن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبد الله الملكية الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، الهوية الجديدة لهيئة تطوير المحمية، بهدف تعزيز ظهور المحمية إعلامياً في مختلف الأنشطة محلياً وعالمياً، بالشكل الذي يليق بإرث وتاريخ وأصالة المحمية، ويبرز أهميتها.

وجرى تطوير الهوية البصرية الجديدة لتتميز بين الشعارات الرسمية والمؤسساتية في المملكة، بإضافة السيفين والنخلة بطريقة عصرية، لتعكس التآلف بين أصل المحمية وأرضها وما تحتويه، إضافة إلى ما تحمله من مستقبل وما تزخر به من إمكانيات، وما تسعى له من الحفاظ على الحياة الفطرية.

يذكر أنه جرى إطلاق التصميم الجديد للموقع الإلكتروني، الذي حرصت الهيئة أن يكون مواكباً لأحدث وسائل التقنية، متضمناً العديد من الأبواب الفعالة، وما يحتويه من خدمات إلكترونية للتصاريح وإصدارها، وعرض المبادرات والأنشطة الثقافية والبرامج السياحية والأخبار المتعلقة بالحياة الفطرية في المملكة.