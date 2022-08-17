شهد أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة مراسم توقيع إدارة تعليم صبيا لثلاث مذكرات تعاون مع كل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وكلية البترجي الطبية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي.

ونوه أمير جازان بالنيابة خلال مراسم التوقيع، بما يحظى به التعليم العام وطلاب وطالبات المنطقة وغيرها من مناطق المملكة من دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وتوجيهاتهما الدائمة بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن في المجالات كافة وعلى وجه الخصوص التعليم بشقيه الجامعي والعام. واستمع من مدير تعليم صبيا عثمان ميملي للخطط والعمليات والبرامج التي أعدتها إدارة تعليم صبيا استعدادًا للعام الدراسي الجديد، والمشروعات الجديدة، وأعمال الصيانة والتشغيل، والتجهيزات المدرسية، موجهاً بتسخير الإمكانات المتوفرة لدى الإدارة وبذل المزيد من التعاون وتظافر الجهود مع كل الجهات لتحقيق كل ما يسهم في دعم ونجاح انطلاق العام الدراسي الجديد، وانتظام العملية التعليمية.