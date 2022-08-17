عقدت النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية والمديرية العامة للشؤون الصحية لقاءً ثنائياً في مقر النيابة العامة بالمنطقة رأسه رئيس النيابة العامة بالمنطقة الشيخ خالد بن عبدالله العضيدان، و مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الأستاذ علوان بن صالح الشمراني.

وتم خلال هذه اللقاء بحث أوجه التعاون المستمر، والسعي الدائم لرفع كفاءة العمل المشترك، وإيجاد بيئة عمل مشتركة تتم وفق خطط عمل مؤسسية ونماذج إجرائية موحدة، لتحقيق العدالة الجزائية الناجزة.

كما تم دراسة إعادة رسم وبناء الإجراءات الجزائية المشتركة (الورقية)، وأتمتتها بشكل كامل عبر نماذج (إلكترونية)، من أجل الوصول لنتائج تحقيق عاجلة ومحكمة، وتم إقرار هذه الإجراءات الإلكترونية لتكون بديلة عن الإجراءات الورقية.

شملت الإجراءات التقارير الطبية للمجني عليهم في قضايا الاعتداء على الأشخاص، وفي قضايا الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية الجنائية، إضافة إلى تقارير تحديد المسؤولية الجنائية، وفي الإصابات والقضايا الجزائية الأخرى.

يأتي هذا في ظل حرص النيابة العامة على الحوكمة الإلكترونية للإجراءات الجزائية المشتركة بينها وبين جهات الضبط وجهات الخبرة لتحقيق الكفاءة العدلية الإجرائية.

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