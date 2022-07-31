أمانة المدينة المنورة ترفع أكثر من 3000 مركبة مهملة وهياكل تالفة.

تمكنت أمانة المدينة المنورة خلال العام الهجري الماضي 1443هـ من رفع أكثر من 3000 مركبة خربة وهياكل تالفة من الشوارع العامة والميادين والأحياء السكنية بالمدينة المنورة، وذلك في إطار جهود الأمانة المستمرة لتحسين المشهد الحضري.

وتصدرت بلدية العقيق المرتبة الأولى في رفع أكبر عدد من المركبات التالفة والمهملة، وذلك برفع 1246 مركبة، تلتها بلدية أحد في المرتبة الثانية بـ 783 مركبة، فيما احتلت بلدية قباء المرتبة الثالثة بعدد 531 مركبة وبلدية العوالي في المرتبة الرابعة بـ 455 مركبة.

وبينت الأمانة أن الفرق الميدانية تتابع رصد المركبات المهملة والخربة والهياكل التالفة بصورة مستمرة، وتتخذ عدة إجراءات بشأنها نظراً إلى ما تشكله من تشويه للمظهر العام واستغلال مواقف السيارات وتحويل بعض الهياكل إلى مرمى للنفايات وتأثيرها السلبي على البيئة والصحة العامة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ في حال رصد مركبات مهملة وخربة عبر الرقم الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.