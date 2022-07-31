رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على التوجيه الكريم بالموافقة على تخصيص 105 مليارات ريال لمشاريع مائية ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة.وأكد الوزير الفضلي، أن هذه الموافقة الكريمة على ميزانية الخطة الخمسية لمشاريع عددها 1335 مشروعاً التي تمثل تكلفة الحزمة الأولى لقائمة مشاريع المحفظة الخمسية الرأسمالية لقطاع المياه؛ تعكس الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة لقطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة في المملكة، للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول؛ الأمر الذي يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للمياه ويحقق أهداف الوزارة في سبيل العمل على تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها، ويصون البيئة ويوفر إمداداً آمناً، وخدمات عالية الجودة والكفاءة، تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة؛ وذلك وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.