علمت «عكاظ» من مصادرها أن مستحقات مدرب فريق الاتحاد السابق الروماني كوزمين كونترا تبلغ نحو ربع مليون دولار، من عقده الذي انتهى مع العميد في يونيو الماضي، ولم يتم تفعيل بند أفضلية تجديد عقده لموسم آخر.وكانت الإدارة الاتحادية أعلنت مطلع يوليو الجاري التوقيع رسميا مع المدرب البرتغالي نونو سانتو لمدة عامين، وسيصل المدرب لجدة الأسبوع الحالي للإشراف على الفريق الكروي الأول الذي سيستأنف تدريباته (الأربعاء) القادم، بإجراء الفحوصات الطبية ومن ثم السفر للنمسا السبت القادم لبدء فترة الإعداد للموسم الرياضي الجديد على مرحلتين؛ الأولى في سيفيلد بمقاطعة تيرول يوم 24 يوليو الجاري، وسيلعب مباراتين وديتين الأولى أمام فيورنتينا الإيطالي يوم 31 من الشهر ذاته، والثانية أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 7 أغسطس القادم، والمرحلة الثانية ستكون بمنطقة باد تاتزماندورف يوم (8)، وسيخوض مباراتين وديتين الأولى أمام الوحدة الإماراتي يوم (12)، قبل ختام معسكر النمسا، والعودة لجدة يوم 13، وخوض لقاء ودي وحيد بجدة يوم (19)، قبل انطلاقة دوري المحترفين السعودي يوم (25) من الشهر نفسه.مبارياتالاتحاد الودية