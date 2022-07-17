من المقرر حضور اللاعب أحمد شراحيلي بعد غد (الثلاثاء) في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتحديدا لدى لجنة الاحتراف، من أجل الاستماع إليه بشأن الشكوى التي تقدمت بها إدارة الشباب ضده حيال مخالفته أنظمة الاحتراف، وعدم نظامية انتقاله إلى نادي الاتحاد بعد التوقيع رسميا في العاشر من يناير الماضي في الفترة الشتوية.وكانت الإدارة الشبابية تقدمت بشكوى رسمية ضد نادي الاتحاد والمدافع أحمد شراحيلي لدى لجنة الاحتراف مطلع يونيو الماضي، وتضمنت ملفاً مدعماً بالأدلة التي تستند عليها، بقيام نادي الاتحاد بالتفاوض مع شراحيلي قبل دخوله الفترة المحمية، وامتلاكها شهوداً وأدلة، من ضمنها تصريح لوكيل اللاعب لإحدى القنوات الفضائية، يثبت العرض الاتحادي له قبل دخوله فترة الستة أشهر (الحرة).وتهدف إدارة الشباب من الشكوى التي تقدمت بها إلى لجنة الاحتراف للمحافظة على حقوق النادي وعدم التفريط بها.يذكر أن نادي الاتحاد أعلن عبر حسابه الرسمي في «تويتر» التوقيع مع أحمد شراحيلي في العاشر من يناير الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2025، وسينضم لتدريبات العميد يوم الأربعاء القادم استعدادا للموسم الرياضي القادم والسفر مع بعثة النمور إلى معسكر النمسا السبت القادم.