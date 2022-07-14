أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس)، تسجيل 586 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 419 حالة ووفاة 3 حالات "رحمهم الله" .

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية801935 حالة، من بينها 5996 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 160 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 786711 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9223 حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.