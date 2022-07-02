جددت رئاسة أمن الدولة ممثلة في مركز العمليات الميدانية 990 ، دعوتها للمواطنين والمقيمين للتواصل معها، وعدم التردد في الإبلاغ عن أي ملاحظات تمس أمن الوطن، من خلال وسائل التواصل المخصصة لذلك.

وجاء التأكيد خلال مشاركتها في خدمة ضيوف بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج، حيث شاركت في تقديم الهدايا التي تحمل عبارات ترحيبية بضيوف الرحمن، وبلغات مختلفة، يستفيدون منها طوال رحلتهم في المشاعر المقدسة، تمثلت في الحقائب اليدوية لحفظ احتياجاتهم الشخصية، والمظلات الشمسية، وحافظات الماء، وشواحن الهواتف النقالة، ولتبقى ذكرى جميلة للحجاج حتى بعد عودتهم إلى ديارهم.

ورحبت «رئاسة أمن الدولة» ممثلة في مركز العمليات الميدانية 990 بالتواصل معها عبر وسائل التواصل المخصصة للمركز من داخل وخارج المملكة، للإبلاغ عن كل ما يمس أمن وسلامة الوطن، عبر الرقم 990 من داخل المملكة، وعبر الرقم 00966112455922، والفاكس: 0114869645، والبريد الإلكتروني: ‏‏990@900pss.gov.sa من خارج المملكة، لتلقي البلاغات عن أي ملاحظات أمنية.