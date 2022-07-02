قامت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف بتوظيف (11) روبوتا للتعقيم ومكافحة الأوبئة داخل المسجد الحرام، مع بدء دخول موسم الحج، ليصبح الحرم المكي الأكثر تعقيما على مستوى العالم.

وتعمل الروبوتات على تعقيم وتغطية كافة جنبات المسجد الحرام، بنظام تحكم آلي مبرمج على خريطة مسبقة، وعلى ستة مستويات، مما يحسن سلامة الجو الصحي البيئي وتحليل متطلبات التعقيم بذكاء، وفقاً لسيناريوهات الاستخدام، ومسار التعقيم، والمدة المخططة بشكل مستقل لتغطية كاملة للفضاء البيئي.

وحصلت الروبوتات على براءة اختراع SLAM مع وحدة الانحلال عالية الأداء على خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، وتمتلك خاصية الشحن بالبطارية، ويعمل الروبوت الواحد من (5-8) ساعات دون تدخل بشري، ويسع الجهاز (23.8) لتر، يستهلك منها (لترين) كل ساعة، للقضاء على ‏البكتيريا في مساحة (600) متر مربع كل جولة ويستطيع السير لمسافة (3) كيلومترات متواصله دون تدخل بشري، ويبلغ حجم جزيئات الضباب الجاف المستخدم في عملية التعقيم من (5-15) مايكرومتر، ومن الميزات زاوية الكشف الأمامية التي تصل إلى (192.64) درجة، ويتجاوز مدى كشف العوائق الأمامية (10) أمتار، ويحمل الجهاز كاميرا تحتوي على رادار عالي الجودة لرسم الخرائط.